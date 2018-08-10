بالفيديو.. مغامرة طيران جنونية لعجوز عمرها 93 عاماً 

صدق من قال إن الشباب شباب الروح.. فنادرا ما تجد أشخاصا في خريف العمر يقدمون على القيام بمغامرات ترفع نسبة الأدرينالين عاليا علو المسافة التي حلقت منها #العجوز_التايوانية وو روي لين، التي رغم بلوغها 93 عاما إلا أن ذلك لم يمنعها من القيام بجولة #طيران_مظلي في مدينة تايتونغ، لتصبح أكبر شخص عُمراً يقوم بهذه المغامرة في البلاد بل ربما في العالم بأسره.

وظهرت لين في الفيديو الذي وثق مغامرتها الجوية، التي خاضتها للمرة الثانية، وهي محلقة في السماء ومبتسمة تلوح بيديها، وقد منحتها شركة الطيران المظلي المنظمة للجولة هدية خاصة، كما تعهدت بمنحها جولة مجانية عندما تبلغ المئوية.