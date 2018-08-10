بعد إليسا.. ميريام فارس تصدم محبيها: حالتي الصحية دقيقة

بعد الصدمة التي سببتها المطربة إليسا بإعلانها عن إصابتها في وقت سابق بسرطان الثدي، خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها وردت على كل الأخبار التي تحدثت عن مرضها أيضاً بالسرطان، حيث نفت تلك الأخبار، وأكدت أنها ليست مريضة بالسرطان بل بمرض آخر.

ونشرت عبر حسابها الخاص في تويتر قائلة "إنها لطالما أبقت حياتها الخاصة بعيدة عن الإعلام، لكنها أُجبرت أن تتحدث عن مرضها بعد الضجة التي حصلت منذ يومين".

وأشارت فارس إلى أنها "بحاجة لبعض الوقت للتعافي من مرضها، كونها تمر بحالة صحية دقيقة، لكن لا تعاني من السرطان بل مرض آخر".

وختمت فارس رسالتها: "أنا ما معي سرطان.. كفى متاجرة بصحة الناس بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء العاجل لكل مريض".

وكانت الفنانة أحلام قد غردت عبر حسابها فى "تويتر" قائلة: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما، ويخليك لعين ترجيك يا رب.. ادعوا لميريام فارس فإنها في محنة وشدة.. ربي يخليك لوليدك وعائلتك ومحبينك".