شاهد.. شوارزنيغر يسحق ليموزين بدبابته الخاصة

يمتلك النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر، بطل أقوى أفلام الـ"أكشن"، دبابة خاصة. والمثير للدهشة أن دبابة أرنولد، التي يقوم بقيادتها بنفسه، هي نفس الدبابة ذات رقم 331، التي قام بقيادتها عندما كان مجنداً في الجيش النمساوي، قبل عقود، وفقاً لما نشره موقع "popular mechanics".

ظهر شوارزنيغر في مقطع الفيديو، ضمن إحدى فقرات برنامج "Make It" على قناة CNBC، والذي يقدمه المذيع الكوميدي جاي لينو، حيث قام شوارزنيغر، يرافقه مقدم البرنامج لينو، بقيادة الدبابة القديمة. وحفزه لينو على سحق سيارة ليموزين قديمة مهملة في جانب الطريق. واستجاب شوارزنيغر ومر بالدبابة فوق الليموزين التي تحولت إلى ركام لا يزيد ارتفاعه عن قدمين. بالطبع، تقل قوة محرك دبابة شوارزنيغر من طراز M47، كثيرا عن محركات الدبابات التقليدية، ولكنه قوي بدرجة تسمح بتهشيم الليموزين وتسويتها بالأرض.

دبابة تزن 50 طناً

وتعلم شوارزنيغر قيادة الدبابات للمرة الأولى في حياته بالنمسا في ستينيات القرن العشرين. أما دبابة القتال الرئيسية M47 Patton فيرجع تاريخ تصنيعها لصالح الجيش الأميركي إلى فترة الحرب الكورية. تميزت M47 بمدفع رئيسي بقطر 90 ملم وتزن 50 طناً. وتم تزويدها بمحرك Continental AVDS 1790-5B V-12 بقدرة 800 حصان.

وخدمت دبابات M47 مع الجيش الأميركي لفترة قصيرة نسبيا قبل أن تحل محلها الدبابة الأحدث والمعاد تصميمها M48، وبعدها تم منح دبابات M47 باعتبارها فائضاً عن حاجة الجيش الأميركي، كهدايا لعدد من البلدان الصديقة، ومنها النمسا.

فترة تجنيد مثيرة

ويبدو أن أرنولد كان يتمتع بوقته أثناء فترة تجنيده بالجيش، على الرغم من أنه تعرض للعقاب، لإخفاقه في سباق دبابات للهبوط بسرعة عالية من أعلى تلة، بالزحف لمدة 6 ساعات عبر مضمار وعر يمتلئ بالعوائق. كما تعرض لعقوبة الحبس لمدة قصيرة في سجن عسكري عقاباً على تغيبه بدون إذن من الخدمة الوطنية لمدة عام كامل، حيث ذهب إلى ألمانيا للتنافس في مسابقة كمال الأجسام.