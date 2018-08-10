"التدخين ممنوع" في شواطئ 30 مدينة فرنسية

نشر حوالي خمسين شاطئاً فرنسياً لافتات تمنع روادها من التدخين، بهدف الحفاظ على البيئة وتقليص مخاطر التبغ على المدخنين السلبيين.

وقد مُنح شعار "مساحة خالية من التدخين" الذي أطلقته رابطة مكافحة السرطان قبل سنوات، لـ 218 مساحة عامة خارجية ومتنزها وشاطئا في 29 مدينة فرنسية. ويمنع التدخين في هذه المساحات بقرار بلدي.

وتنادي هذه الرابطة بأهمية أن تكون الأماكن العامة "مساحات للفرح والصحة"، وهي تسعى لتشديد حملات مكافحة التدخين المسؤول عن وفاة 78 ألف شخص في فرنسا سنوياً. كما أطلقت الرابطة شعار "مدينة خالية من التبغ" لإقناع المدن بالاعتماد المنهجي لهذه الخطوات.

وقال مندوب الرابطة المكلف شؤون الوقاية من التدخين "لا نطمح لأن تكون كل الشواطئ خالية من التبغ، نريد فقط أن يكون للناس الخيار".

وكانت مدينة نيس (جنوب شرق) الأولى التي اعتمدت حظرا للتدخين على الشاطئ في 2012.

وباتت تضم أربعة شواطئ من هذا النوع حاليا.

كذلك باتت جزيرة كورسيكا الفرنسية تضم 20 شاطئا خاليا من التدخين.