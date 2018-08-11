صور فاضحة لمضيفة تثير دعوى ضد يونايتد إيرلاينز

أظهرت وثائق دعوى قضائية رفعت أمام محكمة اتحادية في سان انطونيو بولاية #تكساس الأميركية، أن مضيفة طيران تعمل في شركة #يونايتد_إيرلاينز اتهمت الشركة بالتقاعس عن حمايتها بعد أن نشر طيار صورا إباحية لها على الإنترنت.

وقالت الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل، إن الشركة تخاذلت عن ردع سلوك الطيار وتقويمه حتى بعد تقديم المضيفة للعديد من الشكاوى. ووفقا للدعوى فقد تقاعد الطيار محل القضية عام 2016.

وردت الشركة في بيان عبر بريد إلكتروني أكدت فيه أنها فحصت المزاعم التي وردت في الشكوى، وأنها تختلف مع وصف لجنة تكافؤ فرص العمل للأمر، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وأكدت إرين بينسون، المتحدثة باسم الشركة في البيان، أن "يونايتد لا تتساهل مع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وستدافع بقوة عن نفسها في تلك القضية".

وذكرت الدعوى القضائية أن المضيفة والطيار كانا على علاقة أنهتها هي بعد أن رفض التوقف عن نشر منشورات مسيئة شملت اسمها ووظيفتها ومطارها الرئيسي.

وأضافت أن الطيار وجه أحد المنشورات للركاب وقال فيه "ابحثوا عنها عندما تسافرون"، لأنها "سبب جديد للسفر في سماوات ودية"، في إشارة للشعار الإعلاني للشركة.

وجاء في الدعوى أن المنشورات التي نشرها الطيار على عدة مواقع على الإنترنت شاهدها زملاء المضيفة، ما أثر بشدة على أجواء العمل حولها.

وتسعى اللجنة للحصول على تعويضات للمضيفة، وطلبت من المحكمة توجيه أمر لشركة يونايتد بالقضاء على التحرش الجنسي ومنعه في مكان العمل.