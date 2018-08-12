بالفيديو.. توائم أوكرانيا يحققون رقما قياسيا جديدا

احتشد مئتا مجموعة يضم كل منها توأمين أو ثلاثة توائم أمس السبت بمعرض خيري في العاصمة الأوكرانية #كييف للاحتفال بيوم الأخوة وتسجيل رقم قياسي أوكراني جديد.

ولم يكد يتسنى للمرء إيجاد مكان في ساحة عجت بعربات #توائم يرتدون ملابس متماثلة، بينما اصطف آباؤهم بصبر لتسجيل أسماء أبنائهم أو "سعادتهم المزدوجة" من أجل الرقم القياسي.

وحطم التوائم من الذكور والإناث، والذين بلغ عمر أصغرهم بضعة أشهر، الرقم المسجل في #أوكرانيا عام 2017 والذي كان مئة مجموعة من التوائم، الذين احتشدوا في مكان واحد ووقت واحد.

ومن بين التوائم كانت هناك عشر مجموعات تضم كل منها ثلاثة توائم حققوا رقما قياسيا أوكرانيا جديدا أيضا.

ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي، بشأن التوائم، المسجل في موسوعة #غينيس للأرقام القياسية العالمية مسجل في تايوان عام 1999، عندما احتشد 4002 مجموعة توائم في ساحة بلدية تايبه في وقت واحد.