توفير النظارات يزيد قدرة العمال في الريف على الإنتاج

تشير تجربة سريرية إلى أن توفير نظارات للقراءة ربما يكون وسيلة غير مكلفة لتحسين الطاقة الإنتاجية، وأيضا أرباح وجودة حياة العمال في الدول النامية.

ووجد الباحثون أن نحو 700 من عمال مزارع الشاي في ولاية آسام الهندية حققوا تحسنا بنسبة 22% في قدرتهم على الإنتاج بعد تزويدهم بنظارات تساعدهم على الرؤية بعد تراجع في القدرة على رؤية الأشياء القريبة المرتبط بالسن، وذلك بالمقارنة مع زملائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وسمحت النظارات لهؤلاء العمال، ومعظمهم نساء وكلهم كانت أعمارهم 40 عاما فأكثر، بزيادة قطف أوراق الشاي من 25 كيلوغراما يوميا إلى 34.8 كلغ يوميا خلال فترة تقييم استمرت ثلاثة أشهر وتزامنت مع موسم الحصاد.

وذكر فريق الدراسة في "دورية لانسيت للصحة العالمية" أن عمال الشاي الذين كانت أعمارهم 50 عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من المرجح أن تكون مصابة بشكل أكبر بضعف متقدم في الرؤية بسبب الشيخوخة، زاد متوسط قدرتهم على الإنتاج بنسبة 32% تقريبا بعد تزويدهم بنظارات بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وقال ناثان كونجون، الرئيس المشارك لهذه الدراسة والذي يعمل مديرا للأبحاث في "مؤسسة أوربيس انترناشيونال": "أعتقد أن هذه الدراسة توفر أقوى دليل حتى الآن على أن تحسين الرؤية من خلال توفير نظارات بعد ضعف النظر بسبب تقدم السن يحسن بشكل كبير جدا القدرة على الإنتاج ليس فقط في الأعمال المكتبية ولكن في البيئات الزراعية أيضا".