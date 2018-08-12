نشر "وثيقة سرية" بخط ستالين.. أمر بضرب عاصمة أوروبية

رفعت موسكو السرية عن أمر عسكري للزعيم السوفيتي السابق، جوزيف ستالين، مكتوب بخط اليد، يأمر فيه لجنة الدولة للدفاع في الاتحاد السوفيتي، بقصف عاصمة الرايخ الثالث، برلين.

وأعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الوزارة نشرت على موقعها الرسمي وثائق أرشيفية عن تاريخ الطيران العسكري الروسي ومآثر الطيارين العسكريين خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام روسية: "نشرت يوم الأحد على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، مجموعة من الوثائق متعددة الوسائط، من خلال صندوق الأرشيف المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية، مكرسة لذكرى الطيارين العسكريين وطائراتهم في الحرب الوطنية العظمى".

يذكر أن المجموعة تحتوي على نسخة من أمر عسكري مكتوب بخط يد ستالين موجه إلى لجنة الدولة للدفاع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، يكلف بموجبه قائد الفرقة الجوية 81 بتنفيذ هجوم بقنابل جوية على "قلب النازية، عاصمة الرايخ الثالث برلين يوم 9 أغسطس 1941".

بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع وثائق تتضمن تفاصيل عن مآثر طياري الطائرات الهجومية، الذين لم يتم نشر أسمائهم في السابق. ومن بينهم، الملازم أول فلاديمير غوليايف، الذي تمكن من توجيه ضربة قوية والهبوط سالماً بطائرة نصف مدمرة.