بريجيت باردو لوزير فرنسي: جبان بكل ما للكلمة من معنى

نعتت الممثلة الفرنسية السابقة، بريجيت باردو، المعروفة بدفاعها عن الحيوانات، وزير الانتقال البيئي، نيكولا أولو، بـ"الجبان" في ما يخص مسألة الصيد، مطالبة باستقالته.

وأكدت باردو في تغريدة نشرتها، الأحد، أنها تلقت اتصالاً من أولو "الذي كان مغتاظاً واتهمني بالجبن والنفاق إزاء الرئيس" إيمانويل #ماكرون، وذلك غداة مقابلة انتقدت فيها الوزير انتقاداً لاذعاً.

وكانت الممثلة السابقة قد قالت، السبت، خلال مقابلة مع صحيفة "فار-ماتان" المحلية في جنوب فرنسا، إن أولو "يتصرف كمن ليس له أي صلاحيات"، منتقدة إجراءات أخذها الوزير بشأن الحصص المسموح بها للصيد.

وفي نظر باردو، فإن وزير الانتقال البيئي "جبان بكل ما للكلمة من معنى، حائر في أمره لا يعرف اتخاذ القرارات الصارمة ولا يجدي نفعاً".

وكانت باردو قد دعت خلال لقائها الرئيس ماكرون في تموز/يوليو إلى أن يحل النائب الأوروبي، يانيك جادو، محل أولو.

وقال مقربون من الوزير في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن هذا الأخير يعتبر اتهامات باردو "تصريحات غرضها التلاعب بكلمات مأخوذة من محادثة خاصة" بمثابة "شتيمة".

وصرح الوزير عبر أثير "فرانس إنفو": "هل في الأمر جبن إن وجه المرء الشتائم عن بعد بكل هدوء، ومارس نوعاً من الديماغوجيا بشأن الحيوانات؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها باردو أولو، الذي سبق أن أشادت بتعيينه في منصبه. فهي عبرت له عن استيائها من قراره السماح بالقضاء على 40 ذئباً، وفق ما كشفت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لو موند" في كانون الثاني/يناير.