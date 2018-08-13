شاهد.. رد غريب من بوريس جونسون حول النقاب

أمضى وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون الأحد، في مقر سكنه في بلدة تيم على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غربي لندن، ولم يخرج إلا ليقدم أكواباً من الشاي للصحافيين الذين وقفوا أمام بيته.

وعندما سئل إن كان يشعر بالأسف لتصريحاته حول النقاب، أجاب جونسون: "ليس لدي ما أقوله سوى تقديم أكواب الشاي لكم".

واشتدت الانتقادات لجونسون، الذي يعتبر أكبر تهديد لقيادة الحزب المتعثرة بزعامة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، داخل الحزب بعد مقال نشره بإحدى الصحف قال فيه، إن النساء اللاتي يرتدين النقاب يشبهن صناديق البريد أو لصوص البنوك.

ووبخت ماي جونسون، الأمر الذي أثار غضباً بين أنصاره الذين يرونه رمزاً لمن يرغبون في موقف أكثر تشدداً بمفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.