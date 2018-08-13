صور.. سيدة فرنسا الأولى في رحلة بحرية مع حارسها الخاص

بدت سيدة فرنسا الأولى #بريجيت_ماكرون (65 عاما)، الأحد، وهي تستمع برحلة صيف بعيدا عن زوجها.

ورصدت الصور بريجيت وهي تقضي إجازة صيف ممتعة على ساحل "بورم ليه ميمواز" في منطقة "كوت دازور" في جنوب فرنسا، وهي قبلة الإجازات للنخب في فرنسا وأوروبا.

وبدت بريجيت وهي تعتلي الدراجة المائية (جيت سكي) مرتدية سترة نجاة حمراء ونظارة شمس وملابس سباحة ملونة، متشبثة من الخلف بحارسها الشخصي الذي تولى القيادة، مرتدياً سترة نجاة داكنة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الاثنان بجولة في الساحل الرائع ذي المياه الزرقاء والشمس الساطعة، وتبادلا خلالها أطراف الحديث، حسب الصحيفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون (40 عاما) مشغولا يوم الجمعة بمكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب تناولا خلالها قضايا الأمن والتجارة، وتطرقا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأربعاء الماضي، تعرض الرئيس الفرنسي لموجة انتقاد عنيفة عندما تجاهل حضور الاحتفال بمرو 100 عام على معركة "أميان" خلال الحرب العالمية الأولى.

معارضو ماكرون وصموه بـ"الجهل التاريخي" والوقوع في "خطأ دبلوماسي" بتجاهل المشاركة في الاحتفالية.

ويعود تاريخ المعركة إلى عام 1918، وهي تمثل بداية هجوم الحلفاء الذي عرف باسم "هجوم المائة"، وأنهى الحرب العالمية الأولى لصالح الحلفاء.