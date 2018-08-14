بالصور.. طحالب سامة تجتاح فلوريدا والولاية تعلن الطوارئ

أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية، أمس الاثنين، حالة الطوارئ في بعض المناطق على خلفية انتشار #الطحالب السامة عبر أنهار وشواطئ الولاية، ما تسبب في موت الأسماك وخلو السواحل والمطاعم من مرتاديها.

وقال حاكم الولاية ريك سكوت في تصريحات صحافية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي شهدت انتشاراً واسعاً للطحالب السامة.

وأوضح سكوت أن الولاية قامت برصد ميزانية إضافية تقدر بـ100 ألف دولار لصالح العلماء والمتخصصين الذين يعملون على إزالة الطحالب، فضلاً عن تخصيص صندوق بـ500 ألف دولار من أجل المجتمعات المحلية والشركات المتضررة من ابتعاد السياح عن المنطقة.

وشدد المسؤول الأميركي على أن سلطات الولاية تعتزم تعبئة كافة مواردها من أجل 7 مناطق تضررت من تلك الطحالب، وأنها ستبذل قصارى جهودها من أجل تجاوز الشركات للأضرار التي لحقت بها.

يذكر أن انتشار هذه النوعية من الطحالب بدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في #فلوريدا، ويؤثر الآن على شريط ساحلي يبلغ 240 كلم ممتدة من جنوب الولاية لشمالها.