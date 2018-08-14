عاصمة أوروبية هي "الأكثر ملاءمة للعيش في العالم" 

انتزعت عاصمة أوروبية لقب "المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم" من ملبورن الأسترالية التي تهيمن على هذا التصنيف السنوي منذ سبع سنوات.

وهي المرّة الأولى التي تحلّ فيها مدينة أوروبية، وهي العاصمة النمساوية فيينا، في صدارة هذا التصنيف السنوي الذي تعدّه وحدة المعلومات التابعة لمجلّة "ذي إيكونوميست" والذي يحدّد المناطق الحضرية الأنسب للعيش والعمل.

وكلّ سنة، تعطى 140 مدينة علامات على مئة استناداً إلى سلسلة من المعايير، مثل مستوى العيش والجريمة والنقل والبنى التحتية والتعليم ونظام الرعاية الصحية، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وحقّقت فيينا علامة "شبه مثالية" مع تسجيلها 99,1، متقدّمة على ملبورن في المرتبة الثانية مع 98,4 وأوساكا اليابانية في المرتبة الثالثة.

وهيمنت المدن الأسترالية والكندية على المراتب العشر الأولى في هذا التصنيف حيث حلّت أديليد عاشراً بعد سيدني خامساً وملبورن ثانياً، في حين أتت كالاغري في المرتبة الرابعة وفانكوفر في السادسة وتورونتو بالتساوي في المرتبة السابعة.