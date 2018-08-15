بوتين سيحضر حفل زواج وزيرة خارجية النمسا

أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين يعتزم زيارة النمسا يوم السبت 18 أغسطس/آب لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية #كارين_كنايسل، وهو ما امتنعت الخارجية النمساوية عن التعليق عليه.

ومن المقرر أن يزور بوتين ألمانيا في اليوم ذاته لإجراء محادثات مع المستشارة أنغيلا ميركل بشأن موضوعات سوريا وأوكرانيا والطاقة، وذلك في قصر ميزبيرج القريب من العاصمة برلين.

وكنايسل (53 عاما) خبيرة في لغات الشرق الأوسط واختارها حزب "الحرية" اليميني المتطرف لمنصب وزيرة الخارجية عندما انضم إلى تحالف مع المحافظين بقيادة المستشار زيباستيان كورتس العام الماضي.

وقالت صحيفة كرون إنها ستتزوج رائد الأعمال فولفجانج مايلينجرفي إقليم ستيريا. وذكر تلفزيون (أو.آر.إف) أن كورتس سيحضر الزفاف أيضا.