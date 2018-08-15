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مجموعة من 30 رجلاً اغتصبت وهربت فتيات في بريطانيا 

المصدر: العربية. نت – عماد البليك
عناصر من الشرطة البريطانية
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وجه المحققون اتهامات لحوالي 30 رجلًا باغتصاب وتهريب فتيات في سن الـ 12 تقريبًا، وذلك في بلدة هيدرسفيلد غرب يوركشاير في #إنجلترا.

ووجه الاتهام إلى 31 شخصًا بجرائم تشمل الاغتصاب والاتجار بعد تحقيقات حول الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال في هيدرسفيلد.

وقالت شرطة غرب يوركشاير إن الضحايا الخمس المزعومين من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و18 سنة، وذلك بجرائم وقعت بين عامي 2005 و2012.

وأشارت أسماء المتهمين إلى أنهم من أصول غير بريطانية، ولأسباب قانونية لم تذكر أسماء بعض المتهمين وعددهم 12 شخصًا، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #إنجلترا

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