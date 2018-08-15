هذا ما قاله راموس عن إصابة صلاح

رد قائد ريال مدريد #سيرجيو_راموس على تصريحات مدرب ليفربول الإنجليزي #يورغن_كلوب، والخاصة بتعمده إصابة نجم الريدز #محمد_صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال راموس في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المرتقبة بين #ريال_مدريد وجاره أتلتيكو في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء: "لا أريد التحدث أكثر عن إصابة صلاح، كل شخص لديه وجهة نظر يجب احترامها، ولكني تحدثت عن الأمر بالفعل، كانت كرة مشتركة، وهو من أمسك بيدي أولا إلى الأسفل، لم ولن أتعمد إضرار أحد، وكلوب يريد أن يبرر هزيمته في النهائي".

وواصل: "هذا ليس أول نهائي يخسره كلوب، لذلك يشعر بالقلق، ولكن في الحقيقة لقد قمت بالتصويت له كأحد أفضل المدربين في العالم الموسم الماضي، لذا عليه أن يكون أكثر هدوءا".

وأعرب صخرة دفاع النادي الملكي عن استعداده لمواجهة #أتلتيكو_مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة #تالين عاصمة إستونيا، الأربعاء، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.