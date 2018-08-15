هذه حيوانات بثروات خرافية يتصدرها كلب بـ375 مليون دولار

هل سبق لك أن شاهدت حفلة أو برنامجًا تلفزيونيًا وتساءلت عن المبلغ الذي تم دفعه للقطط أو الحيوانات المشاركة مقابل ذلك؟

والمفاجأة أنه إذا كانت تلك القطط مثلًا، جيدة الأداء فسوف يكون دخلها أعلى بكثير من بعض الناس، بل أثرياء معروفين.

فعلى سبيل المثال القطة الغاضبة المسماة meme ميمي، تصل ثروتها إلى 99 مليونا ونصف المليون دولار أميركي.

ومنذ أن أصبحت صورتها منتشرة، أنتج فيلم حولها، ولديها إمبراطورية سلع خاصة بها، وعدد متابعون مذهل على إنستغرام يصل إلى 2.5 مليون شخص.

الكلب غونتر الرابع

ومن خلال البيانات التي جمعها من قبل موقع يقوم بمقارنة السوق، فقد وجد أن قائمة الحيوانات الأليفة الغنية يتصدرها الكلب من السلالة الألمانية المُسمى Gunther IV غونتر الرابع، وتبلغ ثروته 375 مليون دولار من المدخول والميراث.

ويعيش هذا الكلب حياة رفاهية، فهو يأكل الستيك والكافيار ويمتلك منازل تقدر بملايين الدولارات، وحيث يفوق كيم كارداشيان في ثروته.

ومن الحيوانات المشهورة والغنية الدب بارت الذي ظهر في الكثير من أفلام هوليوود وأحد أدواره الأخيرة في فيلم "صراع العروش".

وهناك الدجاجة المسماة جيجو Gigoo ويبلغ صافي ثروتها 15 مليون دولار، ما يجعلها أغنى الدجاج في العالم، وللمقارنة فإن هذا المبلغ يزيد بمليوني دولار عن صافي ثروة الموديل جيجي حديد.

أغنى الحيوانات الأليفة

وفيما يلي قائمة بأغنى الحيوانات الأليفة في العالم:

1- الكلب الألماني غونتر الرابع بثروة 375 مليون دولار.

2- القط ميمي بثروة قدرها 99 مليون دولار.

3- القط الأميركي أوليفيا بنسون وتبلغ ثروته 97 مليون دولار من صافي الإعلانات التجارية للكوك الدايت وأحذية كيد.

4- مجموعة من عائلة كلاب أميركية سادي وسيني ولورين ولالي وليكي، ولا يوجد تقدير واضح لثروتها.

5- الدجاجة جيجو من المملكة المتحدة بثروة قدرها 15 مليون دولار ناتجة عن الميراث.

نجوم ومشاهير آخرون

بالإضافة لهؤلاء فهناك حيوانات أخرى بعضها غير أليف شكلت نجومًا في الإعلانات ولها ثروات معتبرة، مثل الثعلب جونيبر، والكلب دوغ، والقط لب بوب.

وهذه الحيوانات لديها أصدقاء من الفنانين المعروفين مثل المطرب إيد شيران، كما ظهرت في مقاطع من فيديوهات فرقة فول آوت بوي الموسيقية.

لكن الأمر لا يقتصر على القطط والكلاب وما ذكر، فهناك حيوانات غنية مثل الشمبانزي المعروف باسم بيبلز، والبقرة ميسي، والببغاء الإفريقي كسوكي، والسلحفاة بيغ تيبي.