هذه هي العقوبة التي يواجهها محمد صلاح في بريطانيا

أصبح نجم كرة القدم الأشهر في بريطانيا محمد صلاح بانتظار العقوبة، التي سيتم إقرارها ضده بعد ارتكابه مخالفة مرورية تعتبر من بين الأخطر والأسوأ في بريطانيا، وهي استخدام الهاتف النقال خلال قيادة السيارة.

وكان أحد المعجبين قد تمكن من التقاط مقطع فيديو لنجم كرة القدم المصري الذي يلعب في صفوف نادي "ليفربول" الإنجليزي، وهو يقود سيارته، ليتبين من المقطع الذي أثار ضجيجاً في بريطانيا أن صلاح كان يبعث برسالة نصية من هاتفه النقال، وهو يقود سيارته في أحد الشوارع المزدحمة.

وتقدم نادي "ليفربول" الإنجليزي ببلاغ رسمي إلى الشرطة بعد مناقشات أجراها مع اللاعب صلاح نفسه، بحسب ما قال متحدث باسم النادي، فيما قالت الشرطة البريطانية إنها ما زالت تتحقق من الفيديو من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" من المصادر الحكومية في بريطانيا فإنه في حال تأكدت الشرطة من ارتكاب صلاح مخالفة "استخدام الهاتف النقال خلال القيادة" فهذا يعني أنه يتوجب تحرير مخالفة بخصوص الواقعة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتحظر القوانين في بريطانيا استخدام الهاتف النقال خلال قيادة السيارة، كما تحظر حمله باليد حتى لغايات ملاحية أو لغايات مراجعة الطرق، كما تحظر إجراء أية مكالمة هاتفية خلال القيادة باستثناء التحدث إلى رقمي الطوارئ المعروفين في بريطانيا، وأحدهما للشرطة والآخر للإسعاف، وهذان يعنيان أن المتصل يجري مكالمة من شأنها إنقاذ حياة شخص.

أما العقوبات المترتبة على من يرتكب مخالفة "استخدام النقال خلال قيادة السيارة"، فيقول موقع الحكومة البريطانية الذي راجعته "العربية.نت" إن الحد الأدنى للمخالفة هو الغرامة المالية بواقع 200 جنيه إسترليني (260 دولاراً) إضافة إلى إدراج ستة نقاط سوداء على السائق، وذلك بعد أن تمت مضاعفتها مؤخراً، حيث كانت الغرامة سابقاً 100 جنيه فقط وثلاث نقاط سوداء.

لكن الأهم من هذه العقوبة هو أنه في حال كان الشخص قد حصل على رخصة القيادة خلال مدة عامين أو أقل، فإن ارتكاب هذه المخالفة يعني سحب رخصة القيادة منه على الفور.

لكن القوانين في بريطانيا تُلزم الشرطة بإرسال رسالة خطية إلى مرتكب المخالفة تتضمن تخييره بين الاعتراف بارتكابها مقابل الحصول على الحد الأدنى من العقوبة، وبين إحالة المخالفة إلى المحكمة التي قد تقضي بتبرئة الشخص من المخالفة، لكنها في الوقت ذاته قد تحكم عليه بما هو أكبر من العقوبة.

الحد الأعلى لعقوبة استخدام الهاتف الجوال

ويقول موقع الحكومة البريطانية إن الحد الأعلى لعقوبة مخالفة استخدام الهاتف النقال خلال القيادة هو الغرامة المالية التي تصل إلى ألف جنيه إسترليني (1300 دولار)، وترتفع هذه الغرامة إلى 2500 جنيه (3250 دولاراً) في حال كان الشخص يقود حافلة أو سيارة نقل كبيرة، أما النقاط السوداء فقد تكون ستة نقاط أو أكثر أو تصل إلى حد المنع النهائي من قيادة السيارات في شوراع بريطانيا.

ويختار أغلب المخالفين في العادة الاعتراف بما ارتكبوه مقابل الحصول على الحد الأدنى من العقوبة وعدم الاستمرار بالمحاكمة التي قد تنتهي بصدور إدانة قضائية بحقهم وفرض عقوبة أكبر ضدهم.

وفي حال كان النجم محمد صلاح قد حصل على رخصة قيادته بعد انضمامه إلى نادي ليفربول وانتقاله للعيش هناك في يونيو من العام الماضي، فهذا يعني أنه حصل على رخصته قبل أقل من عامين، وهو ما يعني في النهاية أنه مهدد بفقدانها ومنعه من القيادة في شوارع بريطانيا، إضافة إلى الغرامة المالية بطبيعة الحال.