4 شبان سعوديين يكتشفون جمال الطبيعة في السودان

قرر أربعة أصدقاء من السعودية جمعهم حب التصوير، خوض مغامرة اكتشاف السودان في فصل الخريف.

فسافروا إلى ولاية جنوب كردفان حيث تكتسي الجبال باللون الأخضر بينما تفيض الوديان بالماء وتحلق مجموعات الطيور الملونة في الغابات.

سليمان مطوع وفارس طيران وعصام الزين وأحمد العمري وعلي عسوج سوف يقيمون معرضا لحصاد رحلتهم تحت عنوان "السودان بعيون سعودية" كأول تجربة لمصورين من السعودية في السودان وسرد قصتهم مع تلك الرحلة الفريدة.

ولاية جنوب كردفان التي تشهد حربا لم تضع أوزارها بعد رغم تجديد وقف إطلاق النار منذ 3 سنوات تعتبر من أغنى ولايات السودان بالموارد الطبيعية والثروة وكذلك بالثقافة الشعبية العريقة للقبائل المختلفة.

رحلة المصورين الأربعة امتدت إلى شمال السودان حيث توجد واحدة من أغنى الحضارات في العالم مازالت أهرامها السبعة تقف شاهدا على كثير من الأسرار التي تخبئها الرمال الصفراء.

وتعرض "العربية.نت" صورا التقطتها عدساتهم من جنوب كردفان ومنطقة البجراوية في شمال السودان.