شاهد هذا الفيديو الوحشي الذي أطاح بضابط شرطة أميركي

قالت المحامية المفوضة لمدينة بالتيمور الأميركية مارلين موسبي إن ضابط الشرطة السابق في بالتيمور الذي تم ضبطه وهو يعتدي على رجل مراراً وفق ما وثق شريط فيديو، قد وجهت إليه اتهامات بالاعتداء وسوء السلوك.

وذكرت المحامية للصحافيين أن آرثر وليامز المتهم بالاعتداء من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية وسوء السلوك في منصبه، قد صدر أمر بالقبض عليه.

وقد استقال وليامز يوم الأحد وسط غضب عارم عقب الهجوم واتضاح أن الرجل له تاريخ من الاستعداء.

ولم توجه اتهامات إلى ضابط ثان في الفيديو كان يراقب ما يقوم به وليامز من فظاعات، ولم يتدخل.

وأوضحت المحامية بأن التقييم الأولي للأدلة المتاحة في ضوء المسؤوليات لا يوفر توجيه التهمة له.

كما كان أناس آخرون قد ظهروا في الفيديو.

وقال المتحدث باسم شرطة بالتيمور تي. سميث إن الحادث بدأ حوالي الساعة 11:45 من صباح يوم السبت، بينما كان الضباط يعملون لجمع تفاصيل متعلقة بجريمة وقعت في المنطقة.

وقد واجه ضابطان الرجل الذي كان معروفاً لأحدهما، وقد تصاعد الموقف بعد أن رفض الرجل المعتدى عليه، إبراز هويته.

ومن ثم تستمر المعاركة واللكمات لحوالي 12 ثانية، وحيث يقوم الضابط بدفع الرجل إلى الخلف وحشره باتجاه جدار.

وفي نهاية المطاف سقط الرجلان على الأرض، وتدفق دم المعتدى عليه على الأرض في حين كان الضابط قد سيطر على عنق الرجل.