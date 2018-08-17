في هذه الكلية.. دراسة الطب مجاناً

سيصبح التسجيل في كلية الطب في جامعة "نيويورك يونيفرسيتي" (أن واي يو) العريقة في نيويورك مجانياً لجميع طلابها اعتباراً من السنة الجامعية المقبلة، في خطوة لافتة لهذه المؤسسة بعدما كانت تكلفة التعلم فيها تفوق 220 ألف دولار للبرنامج الكامل.

وقد أعلم المسؤولون عن الجامعة بهذا النبأ المفاجئ طلاب السنة الأولى الذين أتوا الخميس للحصول على ستراتهم البيضاء خلال مراسم تقليدية سنوية.

وأوضح رئيس لجنة كلية الطب "أن واي يو لانغون هيلث" كينيث لانغون أن هذا الأمر بات ممكناً بفضل هبات من جهات محسنة.

وقال لانغون في بيان "نأمل ونتوقع أن نجعل كلية الطب متاحة لمجموعة أكبر من المتقدمين وأن نكون محركاً لتحول في دراسات الطب في سائر أنحاء البلاد".

غير أن هذا القرار لا يشمل رسوم التعليم وغيرها من المصاريف الإدارية ورسوم السكن، وهي بقيمة تقرب من 27 ألف دولار سنوياً ستبقى على عاتق الطلاب.

ويمتد المنهج التعليمي في كلية الطب في جامعة "أن واي يو" على أربع سنوات. وتضم هذه المؤسسة التعليمية حالياً 531 طالباً من كل المستويات.

وبحسب التصنيف السنوي المرجعي الصادر عن مجلة "يو أس نيوز"، يحتل البرنامج التعليمي في هذه الجامعة المرتبة الثالثة على صعيد أفضل البرامج في البلاد.

ومن بين أفضل مئة كلية طب في الولايات المتحدة، قلة قليلة هي مؤسسات تعليمية عامة مع رسوم تسجيل أدنى من الكليات الخاصة.

وبينت دراسة لاتحاد كليات الطب الأميركية أن ثلاثة أرباع الأطباء الذين تخرجوا في 2017 كانوا واقعين تحت مديونية. وبلغ معدل المديونية لخريج طب مئتين وألفي دولار.