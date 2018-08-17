كشف غموض جريمة مروعة.. أب يقتل زوجته الحامل وابنتيه

اعترف أميركي من ولاية كولورادو بقتل زوجته الحامل وابنتيهما الصغيرتين، وفقاً لتقارير إعلامية محلية متعددة.

وقد اعتقلت إدارة شرطة بلدة فريدريك كريس واتس (33 عاماً، مساء الأربعاء، وذلك في إطار قضية المفقودين التي تخص زوجته شانان واتس (34 عاماً)، وابنتيهما بيلا (4 سنوات) وسيليست (3 سنوات).

وقالت الشرطة في تغريدة إن الرجل الذي تم احتجازه في سجن مقاطعة ويلد، وافق على الإفصاح عن مكان دفن جثث زوجته وابنتيه، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس.

لكن لم يتم التأكيد بشكل رسمي أن كريس واتس اعترف بالجرائم المروعة التي ارتكبها، وهو ما شاع فقط في التقارير الإخبارية.

وأعلنت الشرطة يوم الخميس أنها استطاعت استعادة جثة الزوجة، ولديهما اعتقاد بأنها توصلت أيضاً إلى جثتي الطفلتين.

ومن المتوقع أن تقدم الاتهامات الرسمية باتجاه الرجل يوم الاثنين، في حين ظهر لوقت وجيز في المحكمة يوم الخميس.

ووصف رقيب الشرطة إيان ألبرت في مركز فردريك الواقعة بأنها "تزلزل الأرض"، وحيث يدير الرجل القسم المكون من أكثر من 20 ضابط شرطة.

إبلاغ عن فقدان

تم الإبلاغ عن فقدان شانان واتس في الساعة 1:40 بعد ظهر يوم الاثنين، بعد أن توقفت عن الرد على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من الأصدقاء والعائلة.

ومن ثم أصدر مكتب التحقيقات في كولورادو حالة إنذار بالفقدان والتعرض للخطر يوم الثلاثاء، بخصوص شانان وبيلا وسيليست.

ومن الغريب أن الزوج كريس واتس تحدث لتلفزيون ABC7 يوم الثلاثاء، إنه أجرى "محادثة عاطفية" مع زوجته الحامل في الأسبوع الخامس عشر، بعد عودتها من رحلة عمل في حوالي الساعة الثانية من صباح الاثنين.

ومن ثم أضاف: "أطفالي حياتي.. هذه الابتسامات تضيء حياتي".

وقال واتس للمحطة. "أنا فقط أريدهم أن يعودوا، فإذا لم يكونوا آمنين، فإن هذا سوف يمزقني".

الدوافع غامضة

في حين لم تعلق الشرطة على الدوافع الغامضة وراء الجريمة، فإن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن الأسرة كانت تعاني من مشاكل مالية.

وقد أعلنت شانان واتس حملها الثالث في 11 يونيو في سلسلة من المشاركات على الفيسبوك، وزودت أتباعها بتحديثات في الأشهر التالية.

وكتبت في يوم عيد الأب: "كريس نحن محظوظون بأن تكون معنا.. فأنت تفعل الكثير لأجلنا وتعتني بنا.. وهذا ما جعلني أملك الشجاعة الكافية ليكون لي طفل ثالث".