انظر إلى "جيجي" الفلسطينية الأصل تضع الحجاب وتلعب الكرة

جيجي حديد، عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني كشقيقتها Bella الأصغر سنا منها بعامين، زارت مخيما للاجئي "الروهينغا" المسلمين في بنغلاديش، وهي جزء من نشاطها مع منظمة "اليونيسيف" للطفولة التابعة للأمم المتحدة، وهناك وضعت الحجاب كجميع من التقت بهن من نساء المخيم، كما لعبت كرة القدم مع فتيانه أيضا، ثم مضت إلى حسابها في Instagram ونشرت فيه إحدى صورها، كما بثت الفيديو المرفق.

جيجي، المولودة في 1995 بلوس أنجلوس، تستعد منذ الآن لأسبوع الموضة الموعود الشهر المقبل في نيويورك، ومع أنها منشغلة فيه منذ الآن، إلا أنها لم تنس واجبها مع "يونيسيف" التي نظمت زيارتها إلى مخيم Jamtoli الشهير في بنغلادش، فمضت قبل أيام إليه، وشاركت من فيه دورة حياتهم اليومية، بحسب ما قرأت "العربية.نت" مما قالته في حسابها "الانستاغرامي" وفيه يتابعها 42 مليونا و600 ألف من الانستاغراميين.

في الحساب كتبت أنها استمعت إلى قصص ومشاكل اللاجئين في المخيم، كما وإلى ما يحتاجون إليه، وكتبت عن لقاء خاص لها مع أطفاله ومع من فيه من كبار بالسن، وأنها خرجت بانطباعات إنسانية ومشاعر وثيقة مع اللاجئين فيه، كما مع اللاجئين من أي جنسيات في أي مخيم.