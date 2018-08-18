شاهد إنقاذ طفلة تركت طول الليل بسيارة شديدة السخونة 

تلقى ضابط شرطة بولاية #فلوريدا الأميركية مكالمة تتعلق بطفلة في الثالثة من عمرها، وجدت #محبوسة داخل سيارة وهي فاقدة للوعي، حيث قضت الليل كله داخل المركبة شديدة السخونة.

وهرعت الشرطة إلى مكان البلاغ حيث تم #إخراج_الطفلة ونقلها إلى المستشفى، وحيث كانت تعاني من فقدان الوعي وحمى شديدة، وكادت تفقد حياتها.

وقد كانت جميع أبواب السيارة المتوقفة بأحد المواقف أمام بناية سكنية مغلقة تمامًا.

ولحسن الحظ فقد تعافت الطفلة في المستشفى.

وكانت الأم قد اتصلت في الصباح برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن ضياع ابنتها عندما كانت خارج البيت، وعادت ولم تجدها.

وقد أثبتت التحقيقات لاحقًا أن الأم هي التي تركت طفلتها في السيارة إهمالًا بعد عودتها من مشوار في المساء، وتمت إدانة الأم.