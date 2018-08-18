شاهد.. شاحنة جسر جنوة الشهيرة تعود أدراجها لبر الأمان

أنزل منقذو الدفاع المدني الإيطالي، أمس الجمعة، شاحنة اعتُبرت رمزاً لانهيار #جسر_جنوة في إيطاليا بوقوفها قرب حافة الجزء الذي انهار من الجسر.

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ووقفت الشاحنة وقت الانهيار يوم الثلاثاء على بعد أمتار معدودة من حافة الجزء المنهار لتنجو بمعجزة من السقوط عمودياً إلى الأرض من ارتفاع 50 متراً.

موضوع يهمك ذكرت صحيفتان إيطاليتان الجمعة أن دراسة هندسية أجريت بتكليف من شركة أوتوستراد المشغلة للطرق في البلاد العام الماضي حذرت... جنوة.. مفاجأة هندسية في قضية "الجسر الكارثة" العرب و العالم

وقال سائق الشاحنة لويجي فيوريلو (37 عاماً) إنه ضغط بكل قوته على مكابح شاحنته عندما رأى الجسر ينهار أمام ناظريه وشاهد كل المركبات التي أمامه تهوي بقوة إلى الأرض.

ويعمل فيوريلو، الذي يتلقى رعاية صحية من الصدمة حالياً، في شركة "دامونتي ترانسبورتي" للشحن البري وكان يعبر الجسر في إطار مهمة خاصة بعمله.