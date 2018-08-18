شاهد كيف حل هذا الشاب 6 مكعبات روبيك تحت الماء

تمكن طالب من جورجيا يبلغ من العمر 18 عاماً من حل 6 مكعبات روبيك في نفس واحد تحت الماء، اليوم الجمعة، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس.

ونزل فاكو ماركيلاشفيل في حوض زجاجي مملوء بالمياه لمدة دقيقة و44 ثانية قام خلالها بتدوير جوانب مكعبات روبيك بسرعة فائقة لحلها أمام حشد من المتفرجين في حديقة جينو باراديس المائية في العاصمة تفليس.

وقال إنه استعد لخوض هذا التحدي لمدة 6 أشهر تدرب خلالها عدة ساعات يومياً.

وأضاف بعد أن أنهى العرض: "تدربت كثيراً على أمل أن أكسر الرقم القياسي ولضمان سلامتي لأن أي خطأ صغير قد يكون خطيراً.. أعتقد أن النتيجة التي حققتها ستظل رقماً قياسياً لفترة طويلة. أتمنى أن أحقق الكثير من الأرقام القياسية الأخرى".

وأصدرت رابطة الأرقام القياسية في جورجيا شهادة تؤكد النتيجة التي حققها ماركيلاشفيل بعد أن شاهدت محاولته وسترسل أدلتها لمقر موسوعة غينيس للتحقق منها.

ووفقاً لموقع موسوعة غينيس يحمل أنتوني بروكس من ولاية نيوجيرسي الأميركية الرقم القياسي الحالي وهو حل 5 مكعبات روبيك وحققه في أغسطس/آب 2014.