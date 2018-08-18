فيديو.. لص يدهس زوجين بسيارة دفع رباعي

رصد مقطع فيديو لصين يحاولان سرقة 75 ألف دولار من امرأة في هيوستون بولاية تكساس الأميركية قبل أن يتدخل زوجها لتدور معركة تنتهي بقيام اللصين بدهس الرجل وزوجته، اللذين كتبت لهما حياة جديدة.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضية، وانتهت بهروب اللصين من موقع الجريمة تاركين المال خلفهما. وبثت الشرطة الأميركية مقطع الفيديو لتعقب أحد اللصين الذي لا يزال فارا.

وحسب تقارير محلية في الإعلام الأميركي، تتبع اللصان المرأة وهي تسحب الأموال من البنك، ولدى نزولها من سيارتها ودخولها إلى محطة وقود تملكها، هاجمها أحدهما محاولا انتزاع الحقيبة ولكن المرأة تشبثت بها، وظلت كذلك حتى بعد دهسها بالسيارة، وأسرع زوجها الذي كان يعمل بالداخل لنجدتها، واشتبك الأربعة في معركة عنيفة.

وأسرع أحد اللصين إلى سيارته ذات الدفع الرباعي لينقذ شريكه في الجريمة ودهس الزوج والزوجة بلا رحمة، وتم نقل المرأة لاحقا إلى المستشفى في حالة حرجة، وعولج زوجها من إصابات طفيفة.

واستطاعت الشرطة اعتقال أحد اللصين، وهو دافيس داويل ميتشل، 31 عاما، ووجهت إليه اتهاما بالسرقة. وتواصل مطاردة المتهم الآخر.