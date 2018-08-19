صور.. وزيرة تتوجه إلى المستشفى بالدراجة لتضع مولودها

قالت وزيرة شؤون المرأة في نيوزيلندا، جولي جينتر، الأحد، إنها استقلت دراجة هوائية للذهاب إلى المستشفى من أجل وضع مولودها الأول، بسبب عدم وجود مساحة كافية في السيارة.

وكتبت جينتر لمتابعيها على حسابها بموقع "إنستغرام": "تمنياتكم لنا. أنا وشريك حياتي ذهبنا بالدراجة، لأنه لم توجد مساحة كافية في السيارة لفريق الدعم، لكنه شيء جعلني في حالة مزاجية أفضل".

وأضافت أن القيام بالرحلة باستخدام دراجة كان "سلساً جداً، ربما ينبغي لنا ركوب الدراجات كثيرا في الأسابيع الأخيرة قبل الولادة لتسهيل عملية الوضع".

وكانت الوزيرة في الأسبوع 42 من الحمل، ووضعت مولدها في مستشفى "أوكلاند سيتي" العام، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كما نشرت الوزيرة صورا لها مع زوجها على حسابها إنستغرام، وعلقت باستمتاعها بركوب الدراجة في صباح يوم الأحد الجميل.

ويعرف عن الوزيرة صاحبة الـ38 عاما، التي تشغل أيضا منصب مساعد وزير النقل في البلاد، تشجيعها لركوب الدراجات.