في مستشفى واحد.. 16 ممرضة حامل ويتجهزن للولادة

يشهد مستشفى في ولاية أريزونا الأميركية حدثاً غير مسبوق وحالة من الاستنفار، حيث تستعد 16 ممرضة للولادة على مدى الأشهر المقبلة.

ويعمل هؤلاء الممرضات في قسم العناية المركزة بمركز بانر ديزرت الطبي في ميسا، التي تبعد حوالي 20 ميلاً عن فينيكس.

ويتوقع أن يضعن أطفالهن في الفترة ما بين أكتوبر ويناير المقبل.

وقالت الممرضة روشيل شيرمان، وهي حامل في الشهر الثامن تقريبًا: "لا أعرف كيف اكتشفنا فجأة أننا مجموعة كبيرة من الحوامل، حتى بدأنا مجموعة على فيسبوك".

وقالت زميلتها الحامل جولين جارو مازحة: "لقد وضعنا جميعنا خطة لقضاء العطلات في فترة واحدة معًا"، في إشارة منها إلى تقارب تواريخ الحمل.

وأضافت السيدة جارو أن الزميلات من الممرضات غير الحوامل سوف يقمن بدورهن في رعاية المرضى، الذين قد تكون أمراضهم أو علاجاتهم خطرة على الزميلات الحوامل من الأمهات أو الأجنة.

وتشمل هذه الأمراض: السل، القوباء المنطقية أو العلاج الكيميائي بسبب الإشعاع.

لكن الممرضة آشلي آدكنز قالت إن الممرضات الأخريات ربما يشعرن بالإرهاق من المحادثات التي تركز على الحمل في المستشفى بين مجموعة الحوامل "فهن يحركن أعينهن ويرغبن في المزيد من الكلام حول الأطفال".

وقال مسؤولو المستشفى إن مجموعة من بقية الممرضات يجب أن يكن قادرات على تغطية عبء العمل، بينما تبدأ الـ 16 ممرضة في أخذ إجازة الأمومة لمدة 12 أسبوعًا.