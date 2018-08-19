هذه انتهاكات متسلقي أعلى قمة في أوروبا

تسعى السلطات الفرنسية للتصدي للسلوكيات المسيئة المتزايدة خلال عمليات تسلق جبل #مون_بلان بما في ذلك تبادل الشتائم واللكمات بين المتسلقين وأنشطة "المرشدين المزيفين".

وتساءل رئيس بلدية سان جرفيه في جبال #الألب الفرنسية، جان مارك بييكس، في بيان: "هل تم بلوغ قمة عدم الاحترام؟"، معددا الممارسات السيئة المسجلة أخيرا من جانب مرشدين وشهود آخرين.

وتمثل مدينة #سان_جرفيه نقطة انطلاق من المسار العادي نحو قمة مون بلان الأعلى في أوروبا (4810 أمتار) عند الحدود الفرنسية الإيطالية.

ومن بين هذه الانتهاكات، تلقى مرشد لكمة، الأربعاء، لدى التقائه بمجموعة تضم ثمانية متسلقين من أوروبا الشرقية بحجة أنه لم يتوقف لإفساح المجال أمامهم.

وتعرض شخص للدفع العمد من جانب أربعة إسبان ساءهم تخطيه إياهم بفعل عدم وضعهم حبال التثبيت بإحكام.

وفي 11 آب/أغسطس، تصدى عناصر الدرك لمجموعة لاتفيين كانوا يحاولون التسلق حاملين سارية بطول 10 أمتار لزرع علم بلادهم في قمة مون بلان.

ونصب أحد السياح خيمة على قمة مون بلان، بحسب رئيس البلدية، الذي يندد أيضا بوجود الكثير من "المرشدين المزيفين" غير المخولين ممارسة هذه المهنة.

ومنذ مطلع الصيف، لقي شخص واحد مصرعه خلال تسلقه جبل مون بلان عبر المسار العادي في مقابل 12 في الفترة عينها العام الماضي في مجمل المسارات التي تؤدي إلى القمة.