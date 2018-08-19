هل هذه أول صورة سيلفي بالتاريخ؟

تربع تريند #WorldPhotographyDay على رأس القائمة العالمية للوسم الأكثر تردداً في تويتر. وقد نشر رواد الموقع الأزرق صوراً كثيرة، لمناسبة يوم التصوير العالمي، الذي يصادف اليوم، 19 أغسطس، كانت بينها واحدة بارزة هي صورة سيلفي قديمة جداً.

يعود تاريخ هذا اليوم العالمي إلى اختراع Daguerreotype، وهي عملية تصوير طورها الفرنسيان لويس داجير وجوزيف نيسفور في عام 1837. في 19 أغسطس، اشترت الحكومة الفرنسية براءة الاختراع وأعلنت عن الاختراع كهدية "مجانية للعالم".

إلا أن نشأة السيلفي تعود، حسب ويكيبيديا، إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وذلك بفضل كاميرات براوني، حيث كان المصورون الذين يلتقطون تلك الصور الشخصية يستعينون بمرايا لالتقاط تلك الصور.

It's #museumselfieday! 🤳



👇First selfie ever? 🤔 We bet photographers Joseph Byron and Ben Falk (holding the camera on the left & right) wouldn't mind having the honor of that title! 🏆



[Byron Company, 1920; MCNY, 93.1.4.18] pic.twitter.com/VK4P3qpU4i — MuseumoftheCityofNY (@MuseumofCityNY) ١٧ يناير ٢٠١٨

وحسب الموسوعة نفسها، فقد "تم التوصل تقديرياً إلى تاريخ أقدم صورة سيلفي في التاريخ وجدت صدفة في ألبوم صور عائلة إنجليزية" يعود تاريخ التقاطها إلى سنة 1926 بواسطة عصا سيلفي.

غير أن ويكيبيديا نفسها فيها معلومة مناقضة، تشير إلى أن أول صورة من هذا النوع التقطت في 1839.

ويصعب عملياً الجزم بأول صورة، إلا أن الصور القديمة جداً هذه توحي بأن عادة التقاط الصور ذاتياً ليست جديدة، إنما الجديد انتشارها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت "العربية.نت" الصورة التي تداولها المغردون اليوم من حساب تويتري كان نشرها في يناير مطلع العام الحالي، وذلك لأنه حساب موثق لـ"متحف مدينة نيويورك" الذي أرفقها بتعليق: "هل هذه أول سيلفي على الإطلاق؟".