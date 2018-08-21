صيني قتل صديقته وأقرباءها ودهس وطعن آخرين

قتل رجل ستة أشخاص في #الصين، بعدما طعن صديقته وأقرباء لها قبل دهس مجموعة أشخاص بسيارته ومهاجمة آخرين بالسكين، وذلك بسبب خلافات عاطفية وفق السلطات.

وكان الصيني، البالغ 54 عاما، والذي عرف عنه باسم عائلته هوانغ، يعاني مشكلات عاطفية مع صديقته وقرر مهاجمتها، وفق بيان أصدرته شرطة مدينة #ليوجو في جنوب الصين.

وهو متهم بقتل المرأة وثلاثة من أقربائها كانوا معها في المنزل، قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة رباعية الدفع سوداء.

وأضاف بيان الشرطة: "عندما وجد المتهم نفسه عالقاً في الزحمة (على جسر)، استشاط غضبا وبدأ بمهاجمة المارة. وقتل شخصين آخرين وجرح 12 آخرين".

ولفتت الشرطة إلى أن الجاني دهس بسيارته عدداً من سائقي الدراجات وخرج من المركبة لطعن المارة قبل توقيفه.

وغالبا ما تسجل هجمات بالسلاح الأبيض في الصين التي تخضع فيها حيازة الأسلحة لقوانين صارمة.

وفي تموز/يوليو، حُكم على شاب بالإعدام لقتله بالسلاح الأبيض تسعة تلاميذ في شمال #الصين.