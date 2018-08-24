أغرب جريمة قتل.. كرة يوغا مملؤة بغاز سام

وجّهت السلطات في #هونغ_كونغ الاتهام لطبيب تخدير بأنه قتل زوجته وابنته بِكُرة تستخدم في #اليوغا ملأها بغاز #أول_أكسيد_الكربون.

ويمثل الطبيب الماليزي، كهام كيم سون، أمام المحكمة العليا حاليا، وقد دفع ببراءته ممّا نسب إليه.

عام 2015، عثر على ابنته وزوجته ميتتين في سيارة مقفلة، وفي داخلها كرة لليوغا. وتبيّن بعد التشريح أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز.

واتهم المحققون الطبيب، البالغ من العمر 53 عاما، بأنه خطّط لقتل زوجته التي كانت ترفض الطلاق منه.



وأفاد شهود بأنهم رأوا الطبيب يملأ كرتين بغاز ثاني أكسيد الكربون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، حيث يُدرّس.

وقال لزملائه إنه سيستخدم هذا الغاز للتجارب على أرانب، لكنه أبلغ الشرطة أنه أراد أن يستخدمه للتخلّص من جرذان في منزله.