دفع لها أكثر من 10 آلاف دولار على شكل قطع نقدية

سدد رجل إندونيسي حكم عليه بدفع تعويض لزوجته مبلغاً قدره 11 ألف دولار تقريباً على شكل قطع نقدية وضعها في 13 كيساً قماشياً يصل وزنها الإجمالي إلى 890 كيلوغراماً.

وقد وصل دوي سوسيلارتو إلى المحكمة الواقعة وسط جزيرة جاوا بشاحنة صغيرة تحوي حمولة القطع النقدية وقام برحلات عدة مع صديقين له بين موقف السيارات وقاعة المحكمة، لنقل القطع النقدية في عربة على ما روى محاميه الجمعة.

وكان الخلاف يشمل قيمة التعويض، الذي يشتمل أيضاً على النفقة التي ينبغي دفعها بعد تسع سنوات من انفصال الزوجين، اللذين لديهما طفلان. وحكم على سوسيلارتو في البداية بدفع 43 مليون روبية (ثلاثة آلاف دولار)، إلا أن زوجته السابقة هيمي سيتيوواتي استأنفت الحكم وحصلت على 178 مليون روبية (13500 دولار).

وقد استاء الزوج السابق من الحكم وقرر دفع 153 مليون روبية (10700 دولار) بقطع نقدية من فئة ألف روبية والبقية على شكل أوراق نقدية.

وداخل المحكمة كاد الرجل يتعارك مع محامي زوجته السابقة، الذي رفض عد هذا الكم الهائل من القطع النقدية، متهماً سوسيلارتو بإهانة زوجته السابقة عمداً.

وقال الزوج السابق، الذي يتلقى معاشاً متواضعاً بصفته موظفاً رسمياً، إنه اضطر إلى الاستعانة بأصدقاء لتسديد المبلغ.

وذكر محاميه، الذي فوجئ أيضاً بطريقة الدفع، أن أصدقاءً وأفراداً من العائلة "وفروا الجزء الأكبر من المبلغ على شكل قطع نقدية".

وطلب رئيس المحكمة من موظفين في قصر العدل عد القطع النقدية، الأمر الذي سيستغرق أسبوعاً.