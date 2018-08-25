برلين.. دخان كثيف بسبب الحرائق وإجلاء المئات

أجلت السلطات مئات السكان من منازلهم في العاصمة الألمانية #برلين في حين يبذل نحو 600 من رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد حريق مستعر في غابة تتناثر فيها ذخائر لم تنفجر جنوبي برلين. وانتشرت سحابة ضخمة من الدخان في أجواء المدينة.

وتسبب وجود تلك الذخيرة، التي يعتقد أنها تعود لحقبة وجود #الجيش_السوفيتي في ألمانيا الشرقية السابقة، في تعقيد جهود مكافحة الحريق، بحسب رويترز.

وانتشرت ألسنة اللهب التي تستعر على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من برلين بسرعة لتأتي على مساحة تفوق مساحة 500 ملعب لكرة القدم بسبب الطقس الجاف في صيف يعد أحد أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ #أوروبا.

واقتربت ألسنة اللهب حتى وصلت إلى 100 متر من بعض المنازل في بعض المناطق.

وقالت السلطات إن 540 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم وللجوء لمراكز إقامة مؤقتة للطوارئ.