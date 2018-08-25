كأول رئيس مصري.. منح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاده، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد.

وقالت سفارة مصر بواشنطن، في حسابها على موقع "تويتر"، الخميس، إن مشروع القانون يمنح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس "تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وعلقت جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل في تصريحات إعلامية على مشروع القانون بقولها: "يمثل هذا التكريم كل التقدير والاعتراف برجل شجاع عمل على إحلال السلام في وقت ومنطقة صعبة جداً.. منع حروب ودماء ويستحق التكريم".

وبهذا التكريم، يعد السادات الرئيس المصري الأول الذي يمنح الميدالية الذهبية للكونغرس.

وكان السادات حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن لتوقيعهما معاهدة السلام.