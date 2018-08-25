من لاجئة إلى مليونيرة.. هكذا ابتسم الحظ لهدى في لبنان

لطالما حلمت أن تربح اليانصيب، بنت قصوراً ومشاريع وشركات في الخيال، وانتظرت أن يبتسم لها الحظ، فينتشل ابنة المخيمات الفلسطينية في لبنان من الفقر إلى الثراء.

ولعل هذا الحلم لم يراود هدى إسماعيل، ابنة مخيم #نهر_البارد للاجئين الفلسطينيين، فقط، بل طرق باب العديد من الراغبين في الوصول إلى الثروة بين ليلة وضحاها، وبمحض الصدفة أو الحظ.

إلا أن حظ هدى كان ضارباً في ذلك المساء، فقد ربحت الخميس الماضي ما يقارب المليونين ونصف المليون دولار أميركي إثر شراء ورقة "لوتو" من 6 أرقام.

السيدة الخمسينية، والأم لخمسة أولاد، التي تعيش في بيروت حالياً أكدت في عدد من التصريحات المحلية أنها "زبونة" وفية للوتو، فهي تواظب وزوجها على شرائه منذ 1996.

كما أضافت أنها بهذا المبلغ ستؤمن حياة كريمة وسعيدة لأطفالها.