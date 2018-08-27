شاهد عارض أزياء يقتل مشرداً وسط محطة وقود

أظهرت لقطات فيديو عارض أزياء يضرب مشرداً متسولاً في أميركا إلى أن قتله، وذلك بعد أن طلب منه أن يقدم له بعض المال.

وقام هيفو غوانزاليس (32 عاماً) مستخدماً مقدمة عصا صيد، بقتل الرجل المشرد الذي يدعى بيدرو كروز، إثر المشادة بينهما وبعد أن رفض جوانز أن يلبي طلب كروز.

وادعى القاتل أنه كان يتصرف دفاعاً عن النفس، خشية أنه سوف يتعرض للخطر من قبل المشرد.

وقد أخذت اللقطات لغونزاليس وهو يطارد كروز خارج محطة بنزين في ميامي، بولاية فلوريدا، حيث توقف للحصول على الوقود.

ومن ثم بعد أن ضرب الرجل قام بالهرب مسرعاً بالسيارة ذات الدفع الرباعي مع صديق له، ولم يتصل برقم الطوارئ للمساعدة.

والآن قد وجه له الاتهام بالقتل ويواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن إذا تمت إدانته.

وزعم محامي عارض الأزياء إنه ليس رجلًا عنيفاً، وأنه وضع في موقف بين الحياة والموت، وكان يجب أن يتصرف بهذا الشكل، مضيفاً: "نحن نأسف بشدة لموت كروز.. وخلاصة القول إن هيفو ليس قاتلًا".