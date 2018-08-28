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شاهد.. هكذا يقضي بوتين عطلته مع كبار مستشاريه الأمنيين

المصدر: موسكو - رويترز
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العطلة
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نشر الكرملين عدة صور رسمية، الاثنين، للرئيس فلاديمير بوتين خلال عطلة قضاها في سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي).

ويظهر بوتين (65 عاماً) في الصور مرتدياً حلة وقبعة باللون الكاكي وهو يتنزه في جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب في نهر ينيسي في منطقة توفا بجنوب سيبيريا.

كانت لقطات مصورة سابقة لبوتين خلال العطلات، ومنها صور وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسي، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.

بوتين مع وزير دفاعه بوتين مع وزير دفاعه

ويظهر بوتين في إحدى صور عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس. وفي لقطة أخرى يقف بوتين ومدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.

بوتين مع مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية بوتين مع مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية

وفي صور أخرى يظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية.

بوتين مع مدير جهاز الأمن الاتحادي بوتين مع مدير جهاز الأمن الاتحادي

وأخذ بوتين العطلة أثناء توجهه إلى مدينة كيميروفو في سيبيريا وهي مركز لتعدين الفحم حيث حضر اجتماعاً مع مسؤولين بالحكومة ومديري شركات الطاقة الاثنين.

كلمات دالّة

#فلاديمير بوتين, #موسكو, #روسيا

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