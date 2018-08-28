محمد صلاح بفيديو ثانٍ.. "ما ينفعش ناس تدخل علي الأوضة"

بعد أن تفجرت "الخناقة" بين لاعب #ليفربول #محمد_صلاح ، واتحاد الكرة المصري، نشر نجم الكرة المصري فيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك مساء الاثنين أوضح فيه ما جرى.

ثم عاد ونشر لاحقاً مقطعين مصورين، أوضح فيهما تفاصيل أخرى عما جرى في كواليس معسكر المنتخب المصري بالمونديال.

وأكد في الفيديو بطريقة عفوية، أنه لا يجوز أن يدخل المعجبون والناس على اللاعبين في غرفهم، في إشارة ربما إلى ما حصل خلال المونديال في روسيا.

وقال: "بكون قاعد في أوضتي وبلاقي ناس داخلة الأوضة عشان تتصور وتقعد معايا ودا ما بيحصلش في أي مكان". وتابع: "ما ينفعش أكون قاعد مع أصدقائي اللاعبين وألاقي الناس طالعة تقعد معايا في الأوضة وعايزة تتصور، وده ما بيحصلش في أي منتخب تاني"

كما سجل امتعاضه مما أثير في الإعلام، من قبل اتحاد الكرة. وقال: "الناس طلعت تشوهني في المؤتمر الأخير لاتحاد الكرة، وطلعوني شخص مش بيحب البلد، والناس كلها عارفاني، وإحنا بقينا في 2018 وماينفعش نتكلم باللهجة ودي ومحدش هيعرف يضحك ع الناس، وماينفعش مثلا نركب اقتصادي لما نسافر في معسكرات ونكتفي بفرد رجلينا على 3 أو 4 كراسي، زميلي الأفريقي في ليفربول قالي إن كل انتقالات منتخبه بيزنس، لراحة اللاعبين، وأنا مش بطلب أكون بيزنس وباقي اللاعبين اقتصادي ده مش معقول، أنا بعتذر أني بتكلم باسم اللاعبين لأني لست كابتن المنتخب، ولكن ده وجبي وأنا بحس بيهم".

إلى ذلك، شدد على أن وكيله يمثله وليس طرفاً ثالثاً كما ادعى #الاتحاد_المصري.