بعد اختياره من بين 18 ألفا..أول رائد فضاء ينسحب من ناسا

تخلّى أحد المتدرّبين في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن حلمه وانسحب من دراسته، ليكون أول من يفعل ذلك من بين أقرانه في خمسين عاما من تاريخ غزو الفضاء.

وقال متحدث باسم وكالة ناسا إن هذه الاستقالة تصبح سارية في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

وكان روب كولين البالغ من العمر 35 عاما يتابع تدريبات تمتد على عامين تؤهله أن يصبح رائد فضاء، وذلك منذ آب/أغسطس من العام الماضي.

وهو واحد من 12 شخصا قُبلوا في العام 2017 من أصل 18 ألفا و300 متقدّم. وكانت تلك المرة الثالثة التي يتقدّم فيها بطلب ترشّح لهذه الدراسة.

وهي المرة الأولى منذ العام 1968 التي يتخلّى فيها رائد فضاء متدرّب عن مواصلة دراسته.

وبحسب السيرة الشخصية المنشورة له على موقع وكالة الفضاء الأميركية، عمل مهندسا سبع سنوات في شركة "سبايس إكس" الفضائية المملوكة للثريّ الأميركي إلون ماسك.

وفي مقابلة أجريت معه في حزيران/يونيو 2017، قال إن تعلّقه بالفضاء نشأ من متابعته لحادثة تحطّم المكوك الأميركي "كولومبيا" الذي أودى بحياة طاقمه.