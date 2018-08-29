شاهد.. دموع فرحة طفلة حين علمت بخبر تبنيها

أظهر مقطع فيديو طفلة وهي غير قادرة على مقاومة الفرح والسعادة بالبكاء العميق والدموع، لحظة علمت أنه سوف يتم تبنيها وذلك في يوم عيد ميلادها.

وحملت المقطع على فيسبوك الأم الجديدة واسمها بايج زيزولكا يوم الجمعة، لتعلن عن هذا الحدث السعيد في حياتها وحياة الطفلة.

ولم يقتصر تبني المرأة للطفلة فحسب، حيث تبنت كذلك شقيق الطفلة وشقيقتها.

وتم تصوير الطفلة وهي تفتح صندوقًا عبارة عن هدية في يوم عيد ميلادها، وحيث يطلب منها والدها الجديد دانيال، أن تقرأ رسالة موجهة لها داخل الصندوق.

وقد التقطت ما يبدو على أنه إطار وقد نقش بداخل ورقة مكتوب بها "سوف أقوم بتبنيك"، وهي اللحظة التي سبقت العاطفة الجياشة عندما قرأت الطفلة وهي تعلم بالخبر.

وقد تمت مشاركة هذا الفيديو أكثر من 63 ألف مرة، وقد تم تصويره بمدينة أثينا في ولاية جورجيا الأميركية.

وكتبت زيزولكا التي شاركت الفيديو: "سيكون هذا الفيديو المفضل لدي الذي أشاركه، فقد كان هذا هو اليوم الذي أخبرنا فيه ابنتنا أننا سنكون قادرين على تبنيها وأخيها وأختها".

وأضافت: "لقد كانت الطفلة تدعو الله أن يحدث ذلك. وجاء الوقت المناسب. وقمنا بإعداد هذا الصندوق كمفاجأة لها في يوم عيد ميلادها".

وقالت إن الأطفال الثلاثة أمضوا 1128 يومًا في دار فوستر للحضانة، مؤكدة أنه "من الصعب على الطفل أن يعيش في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله".

وأوضحت أن "التبني شيء رائع.. ونريد أن يعرف الآخرون بأن تبني الأطفال لا سيما الأقارب أعظم تجربة يمكن أن يعيشها الإنسان".