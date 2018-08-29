شاهد كيف ترقص تيريزا ماي مع الأطفال بجنوب أفريقيا

بعد أن وصلت إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، جربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خبراتها مع الرقص.

وقد كان في استقبالها مجموعة من طلبة المدارس الذين بادلتهم الرقص على الأنغام الأفريقية.

وبرغم أنها ذهبت لأهداف تجارية، فإنها كما وصفتها صحف بريطانية، لم تفوِّت الفرصة لإبداء مهاراتها في الرقص مع الأطفال المتحمسين من مدرسة ID Mkize.

وأعقبت الرقص بمخاطبة الشباب المتجمعين لاستقبالها، وشكرتهم على الترحيب بها.

وقد أعلنت خلال الحدث عن منحة دراسة لمئة من ألمع الشباب الأفارقة في مشروع يسمى بمنحة تشيفننغ.

وقالت: "ما أراه في هذه القاعة هو مستقبل أفريقيا، وأعتقد أن بعضكم عندما يكبر يفكر في الوصول إلى واحدة من جامعاتنا العظيمة".

وأنهت الكلام لتبدأ الرقص من جديد وتختتم به المشهد.

وتزور ماي عدداً من الدول الأفريقية في جولة تشمل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا.