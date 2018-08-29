شاهد.. لحظات درامية لطائرة تأرجحت في السماء

عاشت طائرة ركاب لحظات عصيبة بالتأرجح لأعلى وأسفل لحظة هبوطها بمدرج المطار، أثناء الإعصار سيمارون الذي ضرب اليابان.

وفي اللقطات الدرامية التي يظهرها فيديو، يمكن رؤية مقدمة الطائرة (أنفها) ينخفض لأسفل فجأة قبل أن يرتفع مرة ثانية.

ومن ثم تصحح الطائرة مسارها بالوجه الصحيح مقاومة للإعصار القوي، وذلك في مطار رئيسي باليابان.

وقد وقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه سرعة الرياح 134 ميلا في الساعة.

ويعتقد أن الطائرة من نوع بوينغ دريملاينر وقد تعرضت للحادثة عند اقترابها من أحد مدارج مطار ناريتا في طوكيو.

وبينما يحاول الطيار الهبوط بشكل اضطراري، وهو يقاوم الرياح الشديدة، يستطيع في نهاية المطاف إيقاف الطائرة مباشرة على المدرج ولكن بصعوبة.

وتسبب إعصار سيمارون في فوضى عارمة باليابان الأسبوع الماضي، وألغت شركات الطيران التجارية حوالي 300 رحلة يومي الخميس والجمعة.

وقد وصل الإعصار إلى اليابسة في وقت متأخر من يوم الخميس وعبر جزر اليابان بين عشية وضحاها.