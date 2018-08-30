بالفيديو.. أسد ينقض على صاحبه في لحظة "تمرد قاتلة"

لا شك أن مهنة ترويض الأسود أو أي من الحيوانات المفترسة، لا تخلو من المخاطرة، لا بل إن المدرب يحمل في كثير من الأحيان حياته على كفه.
ولعل هذا ما حدث مع أحد المدربين في سيرك بموسكو، حيث أظهر فيديو تداولته وسائل إعلام روسية، مروضا في حلبة للتدريب، يحاول إخراج الأسود.
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция
إلا أن أحد تلك الحيوانات المفترسة قرر التمرد، رافضاً الخروج. وعندما أصر المدرب على خروجه، انقض عليه، وقضم يده، قبل أن يتدخل مساعد آخر.
وقد انتهت تلك اللحظات بأقل الأضرار، بعد أن خرج الأسد، وأصيب المدرب إصابة طفيفة في يده.