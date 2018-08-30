شاهد راموس يطبطب على كتف محمد صلاح.. والأخير "متغاظ"

أثارت لقطة بين مدافع المنتخب الإسباني، #سيرجيو_راموس ، ومهاجم #ليفربول ، اللاعب المصري #محمد_صلاح ، خلال حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في أوروبا، مساء الخميس، العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن صلاح بدا "غير سعيد" على الإطلاق.

وفي التفاصيل، وبعد أن نال قائد ريال مدريد، لقب أفضل مدافع، حمل الجائزة ونزل من المسرح متوجهاً نحو مقعده، الذي صودف أنه وراء مقعد اللاعب المصري، فما كان من راموس الذي سبق أن أصاب كتف صلاح قبل أشهر خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروجه من الملعب "باكيا"، إلا أن ربّت على كتف مهاجم ليفربول، الذي بدا "رسمياً" جداً، لا بل غاضباً، حتى أنه لم يمد يده ليسلم عليه أو يبارك له.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017 - 2018، المقدمة إليه من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) مساء الخميس.

وتفوق مودريتش، الفائز بدوري الأبطال مع ريال في الموسم الماضي كما قاد كرواتيا لنهائي كأس العالم في روسيا، على زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي والمصري محمد صلاح هداف ليفربول، الذي حل في المرتبة الثالثة.