"جنون القهوة" يقتلها في مدارس كوريا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية منع بيع القهوة في المدارس في سائر أنحاء البلاد، اعتباراً من أواسط الشهر المقبل في ظل الارتفاع الكبير في معدلات استهلاكها خصوصاً من جانب التلامذة الراغبين في زيادة درجات اليقظة لديهم.

وتمنع كوريا الجنوبية منذ 2013 بيع المشروبات التي تحوي معدلات مرتفعة من الكافيين لتلامذة المدارس. غير أن آلات التوزيع المخصصة للمدرّسين بقيت موجودة في المؤسسات التعليمية ما كان يسهّل على التلاميذ التحايل على المنع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الغذائي والأدوية في كوريا الجنوبية إن القهوة والمنتجات التي تحوي مادة الكافيين ستمنع اعتبارا من 14 أيلول/سبتمبر، مشيرة إلى أن التلامذة يتناولون بكميات كبيرة هذه المشروبات لمساعدتهم على الدرس خلال ساعات الليل.

وسيسري المنع على المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأوضحت المتحدثة لوكالة فرانس برس أن "القهوة ستختفي من المقصف وآلات التوزيع المنتشرة في المدارس".

وحذرت السلطات الكورية الجنوبية من التبعات الصحية الخطيرة للإسراف في تناول القهوة بما يشمل احتمال التعرض لحالات غثيان واضطرابات في انتظام نبضات القلب واختلالات في النوم.

وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة السابعة عالمياً على قائمة أكبر مستوردي البن في العالم إذ بلغت قيمة وارداتها من هذه الحبوب 700 مليون دولار في 2017، بحسب الاتحاد الكوري للتجارة الدولية. وقد استهلك الكوريون الجنوبيون في المعدل 512 كوب قهوة للفرد السنة الماضية.