بالصور.. زواج الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ونيك جوناس

تزوجت الممثلة الهندية #بريانكا_شوبرا بالمغني الأميركي #نيك_جوناس في مراسم باذخة جرت في قصر هندي بحضور عائلتيهما والأصدقاء.

وقد أطلقت مفرقعات بعد زواج شوبرا وجوناس السبت في مراسم دينية مسيحية في قصر اوميد بهوان في جودبور في ولاية رجستان في غرب #الهند.

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وشارك في زواجهما أفراد عائلتيهما وبينهم شقيق العريس جو جوناس وخطيبته الممثلة البريطانية صوفي ترنر، إحدى بطلات مسلسل "غايم أوف ثرونز".

وتتواصل الاحتفالات بهذا الزواج الأحد مع مراسم هندوسية.

ونشرت شوبرا (36 عاماً) عبر حسابها على "إنستغرام" السبت رسالة جاء فيها: "من الأشياء الخاصة جداً التي حققتها علاقتنا هو الانصهار بين عائلتين تحترم كل واحدة منهما معتقدات الأخرى وثقافتها".

وقد أعلن نيك جوناس (26 عاماً) خطوبته على شوبرا في آب/أغسطس الماضي مع نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما في ملابس هندية تقليدية.

وقد اختارا مصمم الأزياء الأميركي رالف لورين لملابس زفافهما.

وقال المصمم في تغريدة السبت: "يشرف رالف لورين أن يكون صمم ملابس الزوجين والمشاركين في زفافهما".

وكانت شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم عام 2000 وتعتبر من أبرز نجمات بوليوود وهي من الممثلات الهنديات القليلات اللواتي حققن نجاحا في الخارج. ومثلت في مسلسل "كوانتيكو" التشويقي وأصدرت أغاني مع فنانين بارزين من أمثال بيتبول وفرقة "ذي تشاينشموكرز".

من جهته، حقق نيك جوناس النجاح أولا عندما كان طفلاً من خلال فرقة "ذي جوناس بروذيرز" مع شقيقيه. وبات اليوم يخوض غمار التمثيل أيضا.