بوتين ينتقد فيلماً سينمائياً أميركياً.. لهذا السبب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن حبكة الفيلم الأميركي "الصياد القاتل" (هانتر كيلر) غير واقعية.

وكان بوتين يوشك على مغادرة مؤتمر صحافي بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين عندما أمسك صحافي روسي بالمايكروفون وبدأ في سرد أحداث الفيلم المثير الذي يلعب بطولته جيرارد بتلر وجاري أولدمان.

وفي الفيلم يقوم وزير الدفاع الروسي باحتجاز رئيس الدولة رهينة ثم تدخل غواصة أميركية قاعدة بحرية روسية في القطب الشمالي لإنقاذ الرئيس المحتجز.

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وقال #بوتين إن هذا السيناريو المتضمن تسلل غواصة أميركية إلى قاعدة روسية "غير مرجح"، ثم ربت على كتف الصحافي وغادر المكان.

وكان مقرراً عرض الفيلم في دور السينما في #روسيا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لكن تم سحب الإعلانات عنه، ما أثار تكهنات منتقدي الكرملين بأن الرقابة اعترضت عليه باعتبار أن قصته تخالف صورة الرجل الروسي القوي.

وعرض الفيلم في دور السينما بعد ذلك بأسبوع، وقالت السلطات الروسية إن الروتين تسبب في تأخير عرض الفيلم.