مبيعات قياسية لمذكرات ميشيل أوباما خلال أسبوعين فقط

خلال أسبوعين فقط، تم بيع أكثر من مليوني نسخة من كتاب مذكرات #ميشيل_أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وذلك منذ عرض الكتاب على رفوف المكتبات.

وفي كتابها "Becoming"، شاطرت ميشيل، البالغة من العمر 54 عاما والتي نشأت في ساوث سايد بشيكاغو، العديد من الآراء حول البيت الأبيض بما في ذلك آراؤها الشخصية حول الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وقد أعلنت شركة "كراون" للنشر يوم الجمعة أن جملة مبيعات الكتاب، من كتب ورقية وإلكترونية وتسجيلات صوتية في الولايات المتحدة وكندا، تجاوزت المليوني نسخة.

مقارنات مع مذكرات أخرى من البيت الأبيض

وقد وزّع الكتاب في الأسواق بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطبعت 3.4 مليون نسخة ورقية منها، بيع منها 1.4 مليون نسخة في أول أسبوع.

على سبيل المقارنة، فإن مذكرات هيلاري كلينتون، التي صدرت في يونيو/حزيران 2003، احتاجت إلى شهر لتصل مبيعاتها إلى مليون نسخة.

موضوع يهمك أعلن مسؤولو الكونغرس، السبت، أن جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب سيوضع في كنيسة صغيرة في مبنى الكابيتول... ترمب يرسل الطائرة الرئاسية لنقل جثمان بوش الأب لواشنطن أميركا

كما باع كتاب زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون مليون نسخة سريعاً، قبل أن يتعثر لزمن طويل ليصل إلى مليوني نسخة من المبيعات.

أما كتاب مذكرات جورج بوش الابن فقد أخذ عدة أسابيع قبل أن يصل إلى مليوني نسخة.

الترويج لكتاب ميشيل أوباما

وتجوب ميشيل #أوباما حالياً الولايات المتحدة في سبيل الترويج للكتاب، حيث تزور 10 مدن أميركية ويصحبها ضيوف من المشاهير منهم الإعلامية أوبرا وينفري والممثلة ريس ويذرسبون.

ويشكل كتابها، إلى جانب كتاب قادم من الرئيس السابق باراك أوباما، جزءاً من صفقة نشر بقيمة 65 مليون دولار.

ويتوقع أن يصدر كتاب #باراك_أوباما العام المقبل، إذ يخصص وقته حالياً لإنجاز مذكراته كرئيس وبعض من حياته العامة.

وقالت ميشيل في بيان سابق: "لقد أمضيت العام الماضي ونصف العام الحالي في التفكير في قصتي بصراحة وأمانة بقدر ما أستطيع".

رأي أوبرا وينفري

ووصفت أوبرا وينفري، التي اختارت هذا الكتاب لنادي الكتاب الخاص بها، قائلةً: "هذا الكتاب يحتوي على كل ما تريد أن تعرفه، والكثير من الأشياء التي لا تعرفها وتود أن تعرفها.. وأعتقد أنه سوف يثير في داخلك الرغبة في التفكير في حياتك الخاصة".

وأضافت: "إنه مكتوب بشكل جيد حتى إنني أستطيع سماع صوتها (خلال قراءته). أستطيع سماع تعبيراتها. أستطيع أن أشعر بعواطفها".